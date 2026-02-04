Un hombre fue detenido luego de intentar vender a través de redes sociales uno de los elementos denunciados como robados. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Brigada de Investigaciones de la Dirección Seguridad Lagos del Sur de San Martín de los Andes, que logró recuperar el objeto sustraído y concretar la aprehensión del sospechoso.

A partir de una exhaustiva tarea de análisis en redes sociales, los efectivos detectaron una publicación en la plataforma Marketplace en la que se ofrecía a la venta una bomba de agua centrífuga, cuyas características coincidían con uno de los elementos denunciados. Ante esta situación, se iniciaron diligencias complementarias para identificar y ubicar al presunto vendedor.

Como resultado de la investigación, el sospechoso fue localizado cuando salía de un complejo de departamentos, momento en el que se dispuso un seguimiento discreto. Minutos después, el personal policial advirtió que el individuo se habría reunido con otra persona con la aparente intención de concretar la transacción del objeto, por lo que se procedió a un rápido abordaje conforme a los protocolos vigentes.

El procedimiento culminó con la detención del principal involucrado, quien fue trasladado al hospital local para su correspondiente control médico y posteriormente derivado a la Comisaría 23. Allí permanece detenido, a disposición de la Justicia.

En tanto, la bomba de agua recuperada será sometida a la diligencia de reconocimiento y, de corresponder, será restituida a su legítima propietaria. La investigación continúa a fin de determinar si el detenido estaría vinculado a otros hechos similares.