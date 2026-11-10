Imputaron a una pareja narco en Neuquén: drogas y más de $43 millones en Mercado Pago

Más de 43 millones de pesos en movimientos financieros quedaron bajo la lupa de la justicia neuquina en una investigación por presunta comercialización de estupefacientes. El dinero fue detectado a partir del análisis de cuentas de Mercado Pago a nombre de dos personas que fueron imputadas por integrar una estructura dedicada a la venta de cocaína y marihuana.

La acusación fue formulada el viernes 6 de noviembre por la fiscal Paula Yerfino, quien atribuyó a una mujer, identificada por sus iniciales B. A. J., y a un hombre, A. C. H. Q., el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la intervención de tres o más personas, en calidad de coautores.

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, la actividad ilegal se desarrolló durante 2026 bajo dos modalidades: desde un punto de venta fijo ubicado en una vivienda del barrio El Trébol y mediante entregas coordinadas bajo la modalidad delivery.

Operaciones electrónicas millonarias

Uno de los elementos centrales que incorporó la fiscalía fue el análisis financiero de las cuentas de ambos imputados en la plataforma Mercado Pago. Según se expuso durante la audiencia, se acreditaron movimientos superiores a los 43 millones de pesos que estarían vinculados con la comercialización de estupefacientes.

Este volumen de operaciones electrónicas se sumó a los elementos secuestrados durante los procedimientos y constituye una de las principales líneas de evidencia reunidas por los investigadores para reconstruir el funcionamiento de la presunta actividad ilícita.

La investigación sostiene que los imputados habrían utilizado terceras personas para custodiar las sustancias y recaudar el dinero en el punto de venta del barrio El Trébol.

Dos modalidades para comercializar cocaína y marihuana

Según la acusación fiscal, una de las etapas investigadas se extendió entre el 15 de julio y el 25 de septiembre, en una vivienda del barrio El Trébol. Allí habría funcionado un punto fijo de comercialización de drogas. Durante el allanamiento realizado en ese domicilio se secuestraron 438,1 gramos de marihuana, 5,3 gramos de cocaína, dinero en efectivo y una balanza digital.

La segunda modalidad habría funcionado entre el 16 de octubre y el 4 de noviembre. En este caso, la presunta comercialización se realizaba en la vía pública, mediante encuentros breves coordinados previamente. Los pagos se efectuaban en efectivo o a través de transferencias electrónicas y, de acuerdo con la fiscalía, se utilizaba un automóvil Peugeot para concretar las entregas.

El 4 de noviembre, los investigadores realizaron un procedimiento en el domicilio particular de los imputados, ubicado en la ciudad de Neuquén. En el lugar encontraron 252 gramos de cocaína fraccionada, 1,7 gramos de cannabis, 140.000 pesos en efectivo, cinco teléfonos celulares y tres balanzas digitales. También secuestraron elementos de corte y acondicionamiento, además de una réplica de arma de fuego con su respectivo cargador.

Estos elementos, junto con los registros financieros y las sustancias incautadas en los procedimientos, forman parte del material probatorio presentado por la fiscalía.

Un imputado quedó detenido y la mujer tendrá restricciones

Durante la audiencia, la fiscal Paula Yerfino solicitó cuatro meses de prisión preventiva para A. C. H. Q. Argumentó que existían riesgos procesales vinculados con una posible fuga o falta de sometimiento a la Justicia, además de la posibilidad de entorpecimiento de la investigación.

Para B. A. J., en tanto, requirió que se presentara semanalmente en una comisaría y que tuviera prohibido acercarse o comunicarse, por cualquier medio, con las testigos de la causa.

El juez de garantías Juan Manuel Kees tuvo por formulados los cargos y habilitó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria.

En cuanto a las medidas cautelares, hizo lugar al planteo de la fiscalía y dispuso la prisión preventiva del hombre por cuatro meses. Respecto de la mujer, ordenó presentaciones semanales en sede policial, la prohibición de acercamiento y contacto con las testigos y la restricción de acceso al inmueble del barrio El Trébol durante el mismo período.

La investigación continuará durante los próximos cuatro meses, con el análisis de las pruebas reunidas para determinar las responsabilidades de cada uno de los imputados y el alcance de la presunta estructura de comercialización de drogas.