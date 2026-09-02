La Cámara de Apelaciones 1 confirmó la responsabilidad de un conductor que atropelló a una mujer mientras realizaba una maniobra de marcha atrás sobre una senda peatonal de la ciudad de Neuquén.

La Sala III, integrada por Gabriel Ciucci y Juan Manuel Menestrina, rechazó el planteo del automovilista y de la aseguradora, quienes sostenían que la mujer había cruzado de manera distraída y que no estaba probado que el conductor hubiera cometido una infracción.

Cuáles fueron los elementos que la Justicia consideró determinantes

Para el tribunal, dos elementos resultaron determinantes: el lugar en el que ocurrió el impacto y el movimiento que hacía el vehículo.

“Una es que embiste al peatón sobre la senda peatonal y la otra es que lo hace con su parte trasera, al retroceder marcha atrás”, señaló la resolución, y subrayó que la maniobra exigía un especial deber de cuidado

El accidente y la decisión judicial

El hecho ocurrió cuando la mujer cruzaba una esquina y un Chevrolet Cruze que se encontraba detenido comenzó a retroceder. El vehículo la golpeó con su parte trasera y le provocó lesiones que requirieron atención médica y rehabilitación.

El conductor sostuvo durante el juicio que la víctima había cruzado fuera de la senda peatonal y de manera desatenta. Sin embargo, el croquis realizado después del accidente la ubicó sobre el sector habilitado para el cruce y la pericia accidentológica coincidió con esa reconstrucción.

El juez civil Javier Alarcón rechazó la defensa y consideró que no se había probado ninguna conducta de la mujer que permitiera apartar la responsabilidad del conductor.

La senda peatonal y la marcha atrás

Al revisar el fallo, la Cámara volvió a poner el foco en la senda peatonal. La pericia determinó que el Chevrolet se encontraba detenido a pocos metros del cruce y retrocedió hasta impactar con su parte posterior a la mujer que pasaba por detrás.

Para los jueces, esa maniobra exigía una precaución especial. El conductor debía comprobar que podía retroceder sin poner en riesgo a quienes atravesaban la calle y, en este caso, la víctima se encontraba precisamente sobre el espacio reservado para el cruce.

La Cámara sostuvo que el vehículo realizó una “maniobra antirreglamentaria, al retroceder sin asegurarse que sobre la senda peatonal no hubiera algún peatón”.