Durante la madrugada de este domingo 30 de agosto se registró un vuelco en la rotonda de las rutas 51 y 57. Ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada del domingo 30 cuando un auto Chevrolet Aveo en el que iban un hombre y dos jóvenes

Según las primeras informaciones, el auto pasó de largo por la rotonda y terminó volcado a un costado de la banquina. Como consecuencia registró graves daños materiales y fue encontrado debajo de un cartel publicitario.

En el vehículo viajaba una pareja de jóvenes y el padre de uno de ellos, que era quien conducía. La pareja debió ser trasladada al Hospital Natalio Burd ya que presentaban golpes.

Por otro lado, el conductor resultó ileso y cuando se le realizó el test de alcoholemia a cargo de efectivos policiales de Tránsito Villa Obrera, este dio 1,52 gramos. El hombre contaba con licencia profesional según se indicó, la cual fue retenida.

En el lugar también intervinieron efectivos policiales de la Comisaría 49 y personal de la Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de Vista Alegre.

El hecho vuelve a poner en foco el problema del alcohol al volante, además del constante reclamo por la falta de iluminación en la zona, lo cual ha sido causante de numerosos choques y vuelcos.