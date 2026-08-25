Un hombre que abusó sexualmente de una niña de su entorno familiar en la ciudad de San Martín de los Andes fue condenado a seis años de prisión efectiva. Los abusos ocurrieron entre marzo y diciembre de 2024, incluso durante un viaje familiar en el que se alojaron en una estancia de la localidad.

El delito por el que fue condenado S.P. es abuso sexual simple, calificado por haber sido cometido contra una persona menor de 18 años y aprovechando la convivencia preexistente con la víctima.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF), el acusado abusó sexualmente de la niña entre marzo y diciembre de 2024. Los hechos ocurrieron en el domicilio que compartían y también durante un viaje familiar.

Durante el juicio de determinación de la pena, realizado la semana pasada, el fiscal del caso, Hernán Scordo, explicó que el delito atribuido a S.P. contempla una pena mínima de tres años y una máxima de diez años de prisión. En ese marco, solicitó una condena de ocho años de prisión y señaló como factores para determinar el monto “la extensión del daño, la reiteración de los hechos durante diez meses y los antecedentes que tiene el acusado”.

Además, el fiscal pidió que esa pena se unificara con una condena anterior de S.P. por el delito de abuso sexual simple agravado, correspondiente a un hecho ocurrido en agosto de 2021, por el que había recibido tres años de prisión condicional.

Scordo solicitó revocar la condicionalidad y unificar ambas condenas en una pena única de 11 años de prisión efectiva. El planteo contó con la adhesión del defensor de la Niñez y Adolescencia.

Finalmente, el juez Juan Pablo Balderrama, quien integró el tribunal junto con el magistrado Maximiliano Bagnat y la jueza Leticia Lorenzo, informó que por unanimidad resolvieron imponer una pena de cinco años de prisión efectiva por el hecho juzgado. Al unificar esa condena con la pena anterior, el tribunal estableció una pena única de seis años de prisión efectiva para S.P.