Luego de tres meses de la formulación de cargos y a partir de la investigación impulsada por la fiscal del caso Paula Yerfino, dos hombres fueron condenados a cuatro años de prisión efectiva por vender drogas en un barrio de Neuquén.

Además, deberán pagar una multa de 55 unidades fijas cada uno, equivalentes a un total aproximado de $14 millones. La vivienda que utilizaban fue restituida a la titular –que es familiar de uno de los condenados- y se ordenó comunicar la sentencia al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), titular del inmueble, para que evalúe la situación.

Los condenados aceptaron su responsabilidad

La condena fue acordada mediante un procedimiento abreviado, en el que Braian Luis Leguizamón y Octavio Axel Danilo Romero reconocieron su responsabilidad y aceptaron cumplir cuatro años de prisión efectiva.

Tal como informó Yerfino durante la audiencia realizada hoy, ambos deberán afrontar una multa de 55 unidades fijas cada uno. En el caso de Romero, además, se estableció una multa menor por la tenencia ilegal de un arma de fuego encontrada en un allanamiento.

Dónde y cuándo hicieron las ventas

La fiscal del caso relató que entre el 10 de marzo y el 7 de mayo de 2026, Leguizamón y Romero comercializaron estupefacientes desde una vivienda del barrio Gregorio Álvarez y mediante entregas a domicilio. Para las operaciones utilizaban vehículos y recibían pagos en efectivo, mediante billeteras virtuales y transferencias bancarias. El análisis de los pagos electrónicos permitió verificar movimientos de dinero superiores a los $30 millones en los meses analizados.

La investigación comenzó a partir de seis denuncias anónimas que advertían sobre la venta de drogas en el domicilio. A partir de las tareas realizadas por el Departamento Antinarcóticos de la Policía, se registraron 89 movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes.