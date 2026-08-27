Un importante procedimiento policial, desarrollado en forma coordinada por distintas secciones de la Comisaria Primera, permitió la detención de dos hombres, el secuestro de un vehículo y la realización de allanamientos y requisas que arrojaron resultados positivos.

La investigación comenzó por un hecho delictivo ocurrido en el estacionamiento de un hipermercado de la ciudad. En ese contexto, durante la tarde-noche del 25 de agosto, personal de la Oficina de Investigaciones Zona Noreste, Patrulleros Motoristas y efectivos de Guardia de la Comisaría Primera lograron interceptar un automóvil vinculado al hecho.

Durante el procedimiento, los uniformados advirtieron que uno de los ocupantes intentaba ocultar en una mochila un teléfono celular cuyas características coincidían con las aportadas por la víctima del robo.

Ante esta situación, y con intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos, se dispuso la demora de los sujetos y el secuestro del vehículo, dos mochilas y el teléfono celular.

Como resultado de las actuaciones, dos hombres quedaron formalmente detenidos en el marco de la investigación.

Qué encontraron en los allanamientos

Las tareas continuaron durante la jornada de ayer (26/08), cuando se concretaron dos allanamientos autorizados por la Justicia. En una de las viviendas allanadas, los investigadores secuestraron un equipo de comunicación presuntamente utilizado para inhibir señales, junto a sus cargadores, una computadora portátil, una tablet y otros elementos de interés para la causa.

Asimismo, durante las requisas practicadas sobre los elementos secuestrados inicialmente, el personal policial halló dentro de una de las mochilas, gramos de cannabis sativa y clorhidrato de cocaína confirmado luego del test realizado por el Departamento Antinarcóticos que colaboró en el procedimiento.

Por otra parte, al requisar el automóvil secuestrado, los efectivos encontraron dos herramientas metálicas tipo “T”, elementos que son habitualmente utilizados como ganzúas para violentar cerraduras de vehículos.

Finalizadas las diligencias y conforme a lo dispuesto por la Justicia interviniente, los involucrados fueron notificados de su libertad, quedando supeditados a la causa.