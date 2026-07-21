Un hombre de 32 años fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional por agredir físicamente, amenazar con una tijera e intentar asfixiar a su pareja durante un hecho de violencia de género ocurrido en el barrio Villa Floresta, en la ciudad de Salta.

El episodio ocurrió el 15 de julio, cuando, según la denuncia de la víctima, el agresor comenzó a atacarla en medio de una presunta escena de celos. Durante la discusión le propinó varias cachetadas, la amenazó con una tijera y, cuando la mujer intentó escapar, la alcanzó e intentó asfixiarla. La víctima logró huir y pidió ayuda a los vecinos antes de radicar la denuncia en la Comisaría 4ª de Villa Mitre.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género N° 2. El hombre fue imputado por amenazas con arma impropia y lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género. Posteriormente reconoció su responsabilidad mediante un juicio abreviado.

La jueza Cecilia Flores Toranzo homologó el acuerdo entre las partes y lo condenó a un año de prisión condicional. Además, le impuso reglas de conducta que incluyen tratamiento psicológico, la prohibición de consumir alcohol y drogas, y la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con la víctima.

Como medida de protección, la magistrada también dispuso una restricción de acercamiento de 300 metros respecto del domicilio y de los lugares que frecuente la denunciante.