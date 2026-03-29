Un conductor alcoholizado provocó un choque en la curva de Moño Azul y generó momentos de tensión durante la tarde de este domingo. El siniestro involucró a dos vehículos y dejó personas con lesiones leves.

El hecho ocurrió cuando un Fiat Siena que circulaba de norte a sur se cruzó de carril e impactó de frente contra un Peugeot 206, que venía en sentido contrario.

Según las primeras informaciones, el Siena era conducido por un hombre de 35 años que se encontraba en estado de ebriedad, lo que habría provocado la maniobra que derivó en el choque.

En el Peugeot viajaba una mujer junto a menores de edad, quienes resultaron con lesiones leves tras el impacto.

Los primeros en asistir a los ocupantes fueron agentes del Centro de Monitoreo local, que se encontraban en la zona y actuaron de inmediato hasta la llegada del personal policial.

Minutos después, intervinieron efectivos de la Comisaría 49 y personal de Tránsito de Villa Obrera, quienes continuaron con las actuaciones correspondientes.