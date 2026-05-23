Un conductor mordió la banquina, se cruzó de carril y terminó volcando cerca de Chimpay: salió ileso

Una camioneta terminó volcada sobre la banquina de la Ruta Nacional 22, a la altura del sector conocido como “La Cueva del Pavo”, cerca de Chimpay, luego de que el conductor perdió el control del rodado durante la tarde de este viernes. El siniestro ocurrió alrededor de las 18:20 en el kilómetro 1.047 y no dejó personas con lesiones de gravedad.

El vehículo involucrado fue una Volkswagen Saveiro perteneciente al organismo provincial DPA, que circulaba en dirección hacia Chimpay, quedó con las ruedas hacia arriba tras el vuelco.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el conductor, un hombre de 48 años oriundo de General Roca, mordió la banquina, perdió el control del vehículo, se cruzó hacia el carril contrario y finalmente volcó.

Cuando arribaron los equipos de emergencia, el hombre ya salió por sus propios medios del habitáculo.

Personal médico del hospital de Chimpay lo asistió en el lugar y confirmó que se encontró consciente al paciente, orientado en tiempo y espacio y sin heridas de gravedad.