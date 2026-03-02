Un neuquino fue detenido en Chimpay luego de golpear salvajemente a su ex pareja en una zona rural de Belisle, romper a golpes el vidrio del auto de ella, golpearla nuevamente dentro del vehículo y finalmente escapar en el rodado.

El episodio ocurrió apenas pasadas las 4 de la madrugada del domingo, cuando la tranquilidad del campo se transformó en una escena de terror. Según relató la víctima, el agresor se presentó sin previo aviso en su domicilio rural y comenzó a golpearla. No fue una discusión. No fue un cruce verbal. Fue violencia física directa.

Sin embargo, en medio del ataque, la mujer intentó escapar como pudo. Corrió hacia su auto con la intención de irse del lugar. Quería huir. Pero él no la dejó. Se colgó del vehículo, forcejeó y, en un arranque de furia, destrozó a golpes el vidrio de una de las puertas delanteras. El estallido del cristal no lo frenó. Al contrario.

Según la denuncia, el hombre logró meterse en el habitáculo y volvió a agredirla allí adentro. La escena fue desesperante: golpes, gritos y un vehículo convertido en una trampa. Finalmente, la mujer consiguió salir y escapar a pie en plena madrugada, mientras él todavía estaba dentro del auto.

Descalza y en shock, logró dar aviso telefónico a la Policía y corrió hasta la Subcomisaría 64° de Belisle. Mientras tanto, el agresor tomó el control del vehículo y huyó del lugar, llevándose el auto de la víctima.

A partir de ese momento se desplegó un operativo cerrojo en la región. Media hora más tarde, el rodado apareció abandonado en la estación de servicio de Chimpay, sin ocupantes. Pero el sospechoso no estaba lejos.

Cerca de las 7 de la mañana, fue localizado en la terminal de ómnibus de Chimpay. Estaba solo. Fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

La Fiscalía abrió una causa bajo la carátula de "lesiones calificadas en el marco de violencia de género, coacción y robo". La imputación refleja un ataque agravado por el vínculo y atravesado por violencia directa.

Por su parte, la víctima fue asistida por personal de Salud Pública. Los médicos certificaron lesiones leves, con laceraciones superficiales en ambos brazos. Sin embargo, el impacto del episodio va mucho más allá de las marcas visibles.