Un incendio en la batea de un camión se produjo este viernes por la mañana sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1.059, en la zona del Valle Medio de Río Negro, provocando la inmediata intervención de efectivos policiales y de bomberos voluntarios. El episodio ocurrió alrededor de las 7:30, cuando personal de la Comisaría de Chimpay y posteriormente del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel acudieron al lugar tras ser alertados por la presencia de llamas en un transporte de carga.

Al arribar, constataron que se trataba de un camión Scania modelo G380 A4x2, con semirremolque Metagro, que trasladaba maíz. El conductor, oriundo de Toay en la provincia de La Pampa, explicó que se dirigía hacia Luis Beltrán, aunque circulaba en dirección a Neuquén debido a un error en la indicación del GPS. Según relató, advirtió el fuego en los neumáticos de la batea al observar por el espejo retrovisor, por lo que detuvo la marcha inmediatamente e intentó sofocar las llamas.

En el lugar trabajó también personal de Bomberos Voluntarios de Chimpay, quienes lograron controlar la situación y evitar que el incendio se propagara. Como consecuencia del incidente, se registraron únicamente daños materiales, sin que se reportaran personas heridas.

Asimismo, se informó que el semirremolque no obstruyó el tránsito vehicular y que el servicio de auxilio de la empresa transportista ya se encontraba en camino para hacerse cargo de la unidad afectada.