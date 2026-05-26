A partir de la acusación del fiscal del caso Federico Cuneo, un varón fue declarado responsable por cometer abusos sexuales contra una niña de su entorno familiar cuando ella era menor de edad.

La decisión fue tomada durante una audiencia realizada ante la jueza de garantías Alina Macedo Font, en la que el fiscal del caso presentó un acuerdo parcial. Es que el imputado reconoció su responsabilidad y aceptó renunciar a esa etapa del juicio, pero el monto de la pena se deberá discutir ante un tribunal de tres integrantes.

Cómo fueron los abusos

De acuerdo con la investigación del MPF, los hechos ocurrieron de manera reiterada durante 2016, cuando la víctima era una niña. Según la acusación, el imputado cometía los abusos en la vivienda en la que residía y aprovechaba los momentos en que quedaba bajo su cuidado para concretarlos.

Durante la audiencia, el fiscal detalló las pruebas reunidas por la fiscalía, entre ellas el relato de la víctima, informes psicológicos y pericias que acreditaron graves consecuencias emocionales derivadas de los abusos investigados.

Qué definió la jueza

La defensa prestó conformidad al acuerdo y el imputado asumió su responsabilidad por los hechos atribuidos.

Luego de analizar el planteo de las partes y la evidencia presentada, la magistrada homologó el acuerdo y declaró responsable al acusado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y por haber causado un grave daño a la salud mental de la víctima.