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INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Horror en plena calle: denunció un intento de abuso sexual y buscan al agresor en Cipolletti

La Fiscalía en turno activó medidas inmediatas tras la denuncia de un episodio de violencia con intenciones de abuso sexual ocurrido durante el fin de semana largo. Se desplegaron operativos policiales y pericias para identificar al presunto autor

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Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Lunes, 25 de mayo de 2026 a las 12:09
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Personal policial está tomando testimonios de vecinos y relevando las cámaras de seguridad en la zona

La Fiscalía en turno investiga un episodio de violencia con intenciones de abuso sexual, denunciado en las últimas horas por una mujer y que habría ocurrido en la vía pública de Cipolletti. El hecho se habría registrado durante este fin de semana largo y generó la inmediata intervención de las autoridades judiciales y policiales.

De acuerdo con el relato de la víctima, se activaron de manera urgente distintas medidas y se inició una investigación, coordinadas entre la Fiscalía, personal de la Policía de Río Negro y la Brigada de Investigaciones, con el objetivo de identificar y localizar al presunto autor del hecho. La denuncia fue tomada con prioridad y se dispuso la intervención de equipos especializados para garantizar un abordaje integral.

En el contexto de la investigación se están recabando testimonios de vecinos y transeúntes que pudieron haber presenciado la situación, además de relevamientos de registros fílmicos de cámaras de seguridad de la zona. También se realizan diversas diligencias orientadas a reconstruir la secuencia de los hechos y establecer con precisión el recorrido del agresor. Las entrevistas y tareas periciales continúan durante la jornada, con el fin de sumar elementos probatorios que permitan avanzar en la causa.

Las autoridades judiciales remarcaron que se han puesto a disposición todos los recursos necesarios para avanzar con el esclarecimiento de lo ocurrido. En paralelo, durante este lunes se dará intervención a las profesionales de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), en atención al estado de la mujer que realizó la denuncia. El organismo brindará acompañamiento psicológico y asesoramiento legal, en el marco de las políticas de protección integral. La investigación busca determinar responsabilidades y garantizar acompañamiento institucional a la víctima.

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