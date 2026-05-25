La Fiscalía en turno investiga un episodio de violencia con intenciones de abuso sexual, denunciado en las últimas horas por una mujer y que habría ocurrido en la vía pública de Cipolletti. El hecho se habría registrado durante este fin de semana largo y generó la inmediata intervención de las autoridades judiciales y policiales.

De acuerdo con el relato de la víctima, se activaron de manera urgente distintas medidas y se inició una investigación, coordinadas entre la Fiscalía, personal de la Policía de Río Negro y la Brigada de Investigaciones, con el objetivo de identificar y localizar al presunto autor del hecho. La denuncia fue tomada con prioridad y se dispuso la intervención de equipos especializados para garantizar un abordaje integral.

En el contexto de la investigación se están recabando testimonios de vecinos y transeúntes que pudieron haber presenciado la situación, además de relevamientos de registros fílmicos de cámaras de seguridad de la zona. También se realizan diversas diligencias orientadas a reconstruir la secuencia de los hechos y establecer con precisión el recorrido del agresor. Las entrevistas y tareas periciales continúan durante la jornada, con el fin de sumar elementos probatorios que permitan avanzar en la causa.

Las autoridades judiciales remarcaron que se han puesto a disposición todos los recursos necesarios para avanzar con el esclarecimiento de lo ocurrido. En paralelo, durante este lunes se dará intervención a las profesionales de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), en atención al estado de la mujer que realizó la denuncia. El organismo brindará acompañamiento psicológico y asesoramiento legal, en el marco de las políticas de protección integral. La investigación busca determinar responsabilidades y garantizar acompañamiento institucional a la víctima.