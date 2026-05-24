Un hombre fue detenido acusado de haber intentado abusar sexualmente de una menor y, tras conocerse la denuncia, vecinos incendiaron la camioneta que utilizaba, en medio de una situación de fuerte tensión y conmoción en el barrio Parque Industrial, en Neuquén.

El hecho generó una rápida reacción de los habitantes de la zona, que se concentraron frente a la vivienda del sospechoso y atacaron el vehículo, que terminó completamente prendido fuego. La Policía intervino para controlar los incidentes y preservar el lugar.

Según trascendió, la investigación quedó a cargo del fiscal Gastón Medina, quien dispuso una serie de medidas judiciales, entre ellas la detención inmediata del acusado mientras avanzan las actuaciones vinculadas a la denuncia.

La causa permanece bajo investigación y hasta el momento no se difundieron mayores detalles oficiales sobre la denuncia ni sobre la situación procesal del detenido. Mientras tanto, el episodio provocó indignación entre vecinos.