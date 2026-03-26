La muerte de Joaquín Cárdenas, el joven que encontraron muerto en la vía pública, conmocionó a vecinos del barrio Toma La Familia, en la ciudad de Neuquén. El hecho ocurrió este martes alrededor de la 1:23 de la madrugada, en la intersección de las calles Colihue y Pelagatti.

Según informó el comisario inspector Rubén Rodríguez, una mujer alertó a la Policía sobre una persona desvanecida en la calle. Efectivos acudieron al lugar y realizaron maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), pero no lograron reanimarlo. El fallecimiento se constató en el lugar.

Identidad de la víctima

La víctima fue identificada como Joaquín Gabriel Cárdenas, de 26 años, oriundo de Ingeniero Jacobacci, provincia de Río Negro. Se confirmó que era albañil y que vivía con un amigo.

Desde la Policía indicaron que se tomó contacto con la familia y se solicitó su presencia en la Comisaría Segunda para avanzar en la investigación.

Cuál fue la causa de muerte

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén informó este miércoles por la tarde que la autopsia determinó como causa de muerte una congestión edemopulmonar.

Además, el informe señaló que el cuerpo no presentaba lesiones compatibles con la intervención de terceros, lo que descarta, en principio, un hecho violento.

El fiscal del caso, Andrés Azar, solicitará estudios toxicológicos para establecer qué provocó la complicación de salud que derivó en el fallecimiento.

Desde fiscalía indicaron que estos análisis serán clave para determinar si existió algún factor externo o patología previa que explique el cuadro.

Investigación en curso

El caso continúa bajo investigación del Ministerio Público Fiscal de Neuquén. Con la causa de muerte ya identificada, el foco ahora está puesto en determinar el origen de la congestión edemopulmonar.

Las autoridades buscan establecer si el joven presentaba antecedentes médicos o si existieron otros factores que desencadenaron el episodio.