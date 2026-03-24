Un joven de 25 años fue encontrado sin vida durante la madrugada de este martes en la ciudad de Neuquén. El hecho ocurrió alrededor de la 1:23 en la esquina de Coihue y Pelagatti, en el barrio Toma La Familia.

Según informaron fuentes policiales, una vecina alertó a la Policía tras advertir la presencia de una persona tendida en la vía pública. Minutos después, efectivos acudieron al lugar.

Intentos de reanimación sin éxito

El personal policial inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), que continuó con las tareas.

Sin embargo, los profesionales de la salud no lograron revertir la situación y finalmente constataron el fallecimiento en el lugar.

Identificación de la víctima

Con el correr de las horas, fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que el joven sería Joaquín Cárdenas, oriundo de Ingeniero Jacobacci.

Las autoridades tomaron contacto con la familia para avanzar en la reconstrucción de sus antecedentes personales y de salud.

Investigación en curso y autopsia clave

El comisario inspector Rubén Rodríguez indicó que, en una primera inspección, no se detectaron signos evidentes de criminalidad.

No obstante, la investigación continúa abierta y la autopsia será determinante para establecer las causas de la muerte. Hasta el momento, no se difundieron resultados oficiales.