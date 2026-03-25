Un joven de 26 años, identificado como Joaquín Cárdenas, fue encontrado sin vida durante la madrugada de este martes en la esquina de Coihue y Pelagatti, en el barrio Toma La Familia, en la ciudad de Neuquén. El hallazgo se produjo alrededor de la 1:23, cuando personal policial que arribó al lugar realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), que continuó con los esfuerzos de auxilio. Sin embargo, los profesionales de la salud constataron el fallecimiento en el lugar.

En diálogo con Pancho Casado por La Mañana es de la Primera en AM550, el comisario inspector Rubén Rodríguez brindó detalles sobre la víctima, dejando en claro que Cárdenas no vivía en situación de calle y llevaba una vida laboral activa.

“La brigada de la segunda hizo un par de entrevistas en el transcurso de anoche y entrevistó a uno de los amigos. Cárdenas estaba trabajando en Plottier y residía en calle Gatica. Ahí tenían el domicilio, así que estaba trabajando”, explicó.

El comisario agregó que la víctima vivía con un amigo y contaba con ingresos económicos, descartando que se tratara de una persona en situación de vulnerabilidad extrema. Asimismo, Rodríguez remarcó que “el médico policial cuando lo examinó en el lugar no constató ninguna circunstancia de violencia, nada por el estilo. Tampoco se evidenció que hubiera surgido alguna pelea, así que por el momento no tenemos indicios de criminalidad”.

La hipótesis central

Entre las posibles causas del deceso, el comisario mencionó que podrían estar vinculadas a un consumo excesivo de sustancias, aunque aclaró que “no se encontró drogas en el lugar cuando se hizo la requisa. Tampoco se pudo determinar que haya sido en ocasión de robo o algo por el estilo, porque tenía todas sus pertenencias, incluso su documentación”.

La autopsia, programada para la mañana de este miércoles, se espera que aporte información más precisa sobre las circunstancias de la muerte. “Ahí vamos a tener mayores certezas del deceso del señor Cárdenas”, señaló Rodríguez, quien también lamentó la pérdida de alguien “muy joven, con toda una vida por delante”.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar de manera definitiva las causas del fallecimiento.

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