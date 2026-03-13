Un efectivo de la Policía de Córdoba murió luego de recibir un disparo durante un confuso episodio ocurrido el jueves por la noche en el barrio Villa Belgrano, en la zona norte de la ciudad de Córdoba.

La víctima fue identificada como Luis Azabal, suboficial principal de 56 años que participaba de un procedimiento por un presunto intento de robo en una vivienda.

El hecho ocurrió alrededor de las 21, cuando vecinos alertaron al 911 por un posible asalto en el domicilio. Tras el aviso, varios efectivos policiales acudieron al lugar para intervenir.

En circunstancias que aún se investigan, uno de los uniformados recibió un disparo que ingresó a la altura de la clavícula izquierda.

Traslado de urgencia y fallecimiento

El agente fue trasladado de urgencia mediante un cordón sanitario al Sanatorio Allende, ubicado en el barrio Cerro de las Rosas.

Minutos después, los médicos confirmaron el fallecimiento del suboficial.

La investigación judicial y el empresario imputado

La causa quedó inicialmente a cargo de la Fiscalía de Instrucción Distrito 4 Turno 6 de Córdoba, dirigida por la fiscal Jorgelina Gutiez.

En un primer momento, el dueño de la vivienda, el empresario Paolo Zambelli, fue imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y tenencia ilegal de arma de guerra.

Posteriormente, el fiscal Víctor Chiapero modificó la calificación legal a homicidio por exceso en legítima defensa.

Con este cambio, Zambelli recuperó la libertad, aunque continúa imputado mientras avanza la investigación judicial.

Secuestro de armas en la vivienda

Durante el procedimiento judicial se dispuso el secuestro de tres armas de fuego halladas en la propiedad:

Dos pistolas

Una escopeta

También fue incorporada a la causa el arma reglamentaria del policía fallecido.

La reconstrucción preliminar del hecho

De acuerdo con las primeras hipótesis, la alarma de la vivienda habría alertado a los vecinos, quienes dieron aviso a la Policía.

Cuando los efectivos llegaron al lugar e intentaban intervenir, uno de ellos se disponía a ingresar a la propiedad.

En ese momento, el dueño de la casa habría efectuado un disparo al confundir al uniformado con uno de los supuestos delincuentes que habrían ingresado al domicilio.

El relato de la defensa del empresario

La abogada defensora de Zambelli, Mónica Picco, explicó que su cliente relató que en el interior de la vivienda se encontraban reducidos por asaltantes.

Según su versión, dos personas habrían ingresado a robar y mantenían maniatados a los habitantes de la casa.

“Aparentemente ingresaron dos personas a robar y los tenían maniatados. Cuando ve que comenzaron a manosear a su esposa y a ponerle un cuchillo en el cuello, se zafa, toma un arma y dispara. Con la mala fortuna de que el disparo impacta en un policía”, señaló la letrada en declaraciones radiales.

Picco sostuvo además que su defendido “no sabía que estaba la Policía en el lugar” y afirmó que el empresario se encuentra “muy shockeado” por lo ocurrido.

También indicó que Zambelli es aficionado al tiro deportivo y que posee permisos para portar armas.

Quién era Luis Azabal, el policía fallecido

Luis Azabal tenía 56 años, llevaba 23 años de servicio en la Policía de Córdoba y residía en la ciudad de Río Ceballos.

Entre compañeros y allegados era conocido por el apodo “Bicho” y era recordado por su vocación de servicio y su rol como formador dentro de la fuerza.

Tras conocerse la noticia, colegas y vecinos expresaron su dolor en redes sociales y lo despidieron como “una gran persona y un ejemplo de policía”.