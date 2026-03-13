En una audiencia de procedimiento abreviado realizada hoy en la Ciudad Judicial, el asistente letrado de la fiscalía de Robos y Hurtos Luciano Vidal y la defensa de Álvaro Javier Campos acordaron la imposición de 3 años de prisión efectiva por dos robos cometidos en la ciudad de Neuquén.

El acuerdo también comprendió la unificación de esta condena con una anterior de 6 años fijada por delitos similares, en la pena única de 9 años de prisión efectiva.

El imputado admitió su responsabilidad en los dos hechos por los cuales lo acusó la fiscalía

Uno de los robos ocurrió en una vivienda del barrio Villa Florencia el 30 de octubre de 2025 en horas de la siesta. Campos y otro hombre no identificado forzaron el portón de ingreso de una casa, entraron y sustrajeron una mochila que contenía dinero en efectivo, una notebook y 246 reales, tras lo cual escaparon.

El segundo fue el 12 de diciembre de 2025, también en horas del mediodía, en una vivienda del barrio 127 Hectáreas. El condenado, junto a otros tres hombres que no pudieron ser identificados, escaló una reja del domicilio, forzó una puerta ventana y robó una computadora para luego huir del lugar.

Los delitos que Vidal le atribuyó son robo simple y robo agravado por ser en poblado y en banda, con escalamiento y por fractura, en ambos casos en carácter de coautor.

La jueza de garantías a cargo de la audiencia, Carina Álvarez, homologó el acuerdo presentado por las partes. De esta manera fijó 3 años de prisión por los robos y unificó la condena en la pena única de 9 años de prisión de cumplimiento efectivo.