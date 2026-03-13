Un allanamiento por venta de drogas en Mainqué terminó con dos personas detenidas, un hombre y una mujer, luego de una investigación que se extendió durante varios meses y permitió a la Policía Federal detectar un kiosco narco. Durante el operativo, los efectivos secuestraron dosis de cocaína y marihuana fraccionadas para la venta, además de una balanza de precisión y otros elementos vinculados al narcomenudeo.

El procedimiento fue realizado por personal de la División Unidad Operativa Federal General Roca, que venía siguiendo de cerca los movimientos en la vivienda investigada desde diciembre del año pasado. Según se informó, las tareas de inteligencia permitieron reunir indicios sobre la venta de drogas en el lugar, lo que finalmente derivó en el pedido de una orden de allanamiento para irrumpir en la propiedad.

Durante el operativo, los efectivos federales ingresaron al domicilio señalado y realizaron una minuciosa requisa. Allí encontraron varias dosis de cocaína y marihuana que ya estaban fraccionadas y listas para ser comercializadas. Además, los policías secuestraron una balanza de precisión, elementos de corte y otros objetos que suelen utilizarse en la preparación y distribución de droga.

Pero el procedimiento no terminó allí. En medio del despliegue policial también fueron demoradas dos personas mayores de edad, un hombre y una mujer, quienes quedaron detenidos en el marco de la causa. Ambos fueron trasladados y quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de General Roca, que ahora deberá avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

Asimismo, fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el allanamiento fue el resultado de varios meses de seguimiento y tareas investigativas destinadas a confirmar la actividad ilegal que se sospechaba en ese domicilio de Mainqué. Con la evidencia secuestrada y las detenciones concretadas, la causa continuará ahora bajo la órbita judicial para determinar el alcance de la presunta red de comercialización de estupefacientes.