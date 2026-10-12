Una adolescente de 14 años murió durante la madrugada en el barrio Bagliani de Allen y la Fiscalía investiga las circunstancias del hecho, mientras un joven de 20 años, pareja de la menor, quedó detenido bajo el protocolo de Femicidio del Ministerio Público que intentará determinar si se trató de un ataque relacionado con la violencia de género o un suicidio.

La muerte ocurrió después de una discusión, y aunque un familiar llevó a la joven al hospital, no pudieron salvarle la vida.

La tragedia sacudió a Allen en las primeras horas del lunes. La información conocida hasta el momento ubica el episodio en el barrio Bagliani, donde se habría producido una situación que ahora está bajo la lupa de los investigadores judiciales y policiales.

De acuerdo con los datos oficiales, la adolescente fue trasladada por un familiar hasta el hospital local. Llegó en grave estado de salud, pero los profesionales médicos comprobaron que ya no presentaba signos vitales.

El dato que encendió las alarmas de los investigadores es que la muerte se habría producido después de una discusión con quien sería la pareja de la joven. Esa circunstancia forma parte de las primeras actuaciones, aunque todavía no se conocen públicamente testimonios ni pruebas que permitan establecer cómo se desarrolló la secuencia. De todas maneras trascendió que el hombre se retiró del lugar y cuando regresó a su pareja que agonizaba.

En ese contexto, el joven de 20 años quedó detenido por disposición de la fiscalía, que ejecuta el protocolo de femicidios del Ministerio Público de Río Negro. Su situación procesal se definirá luego de que se conozca el resultado de la autopsia ordenada por la Justicia.

Extraoficialmente trascendió que la joven se ahorcó y fue encontrada por su pareja cuando aún agonizaba. Un tío de ella fue quien la trasladó en su auto hasta el hospital Ernesto Accame de Allen, donde ingresó a la guardia. Pese al esfuerzo de los profesionales fue imposible salvarle la vida.

En el estacionamiento del hospital también quedó el auto del tío, que deberá ser sometido a pericias ordenadas por la fiscalía.