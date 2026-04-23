Allanaron la casa de un adolescente de 16 años acusado de llevar un arma a su escuela en Balvanera, luego de que se viralizaran imágenes en las que posaba con un revólver dentro del establecimiento. El hecho ocurrió en la Escuela de Comercio N°5 José de San Martín, donde el joven fue fotografiado en un baño junto a otros estudiantes. Las imágenes circularon en un grupo de WhatsApp escolar y encendieron la alarma entre las familias.

El caso llegó a la Justicia a partir de la denuncia de un padre que detectó las fotos en el chat del curso. Las imágenes —enviadas con visualización única— estaban acompañadas por un mensaje que hacía referencia directa al aula. Con ese material, intervino la Fiscalía Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°4, a cargo de la investigación.

Tras la autorización judicial, se realizó un allanamiento en el domicilio del adolescente, donde se secuestraron un celular, una computadora y un disco rígido, entre otros elementos relevantes para la causa.

El joven fue imputado por intimidación pública, amenazas con armas y portación de arma de fuego, delitos que contemplan penas de hasta siete años de prisión. Además, ya contaba con antecedentes en una causa por robo dentro del fuero juvenil.

El caso se suma a otros episodios recientes que mantienen en alerta a las autoridades porteñas. Frente a esta situación, el Gobierno de la Ciudad aplica un protocolo específico para actuar ante situaciones de riesgo o amenazas en ámbitos escolares.

Desde el Ministerio Público Fiscal remarcaron que la rápida identificación de los responsables busca no solo avanzar en cada caso, sino también prevenir la repetición de este tipo de conductas.