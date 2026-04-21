Un nene de 11 años murió este martes tras descompensarse en pleno recreo en una escuela de Córdoba, en un hecho que generó conmoción en la comunidad educativa.

El episodio ocurrió cerca de las 11 en la escuela primaria Escuela General José de San Martín, ubicada en la localidad de La Calera. Según informaron fuentes oficiales, el chico se desvaneció mientras jugaba a la pelota con sus compañeros.

Tras el episodio, fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil Dr. Arturo Illia, donde los médicos intentaron asistirlo. Sin embargo, poco después de su ingreso se confirmó su fallecimiento.

Por el momento, las causas de la descompensación no fueron determinadas y la Justicia inició una investigación para establecer qué ocurrió.