Conmoción en Cutral Co: un hombre murió y una mujer resultó herida tras un ataque a tiros

Un hombre murió y una mujer resultó herida luego de ser atacados con armas de fuego cuando circulaban en una motocicleta este domingo por la tarde en Cutral Co. El hecho ocurrió en el barrio Daniel Sáez y las circunstancias del ataque son materia de investigación.

El episodio se registró en inmediaciones de las calles 22 de Octubre y Limay. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, ambas víctimas se desplazaban en una moto cuando fueron atacadas a tiros.

Tras el hecho, el hombre fue trasladado al hospital, donde se constató su fallecimiento. Por el momento no trascendió oficialmente su identidad.

La mujer también ingresó al establecimiento sanitario con una herida de arma de fuego en una de sus manos. Hasta el momento no se informó que presentara otras lesiones ni se brindaron precisiones sobre su estado de salud.

La motocicleta en la que circulaban las víctimas quedó secuestrada como parte de las actuaciones para determinar cómo ocurrió el ataque.

Disturbios en la guardia del hospital

La situación tuvo además otro momento de tensión en el hospital de Cutral Co. Mientras las víctimas eran asistidas, se produjo un importante disturbio en el sector de la guardia, que requirió la intervención de efectivos policiales para contener la situación.

Hasta el momento no se dieron a conocer detalles sobre qué originó los incidentes ni quiénes participaron de ellos.

La investigación se encuentra en una etapa inicial y todavía no trascendieron datos sobre el autor o los autores de los disparos, el motivo del ataque ni las circunstancias que lo precedieron.

Tampoco se informó oficialmente si existen personas demoradas o detenidas en relación con el homicidio. Las autoridades trabajan para reconstruir la secuencia ocurrida durante la tarde de este domingo en el barrio Daniel Sáez.

NOTICIA EN DESARROLLO*