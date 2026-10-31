Dos adultos mayores quedaron con lo puesto tras el incendio de su casa en Cutral Co

Un incendio afectó una vivienda del barrio Progreso de Cutral Co durante la madrugada de este sábado y provocó daños totales en tres ambientes. Dos adultos mayores que se encontraban en el inmueble recibieron asistencia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), aunque no se registraron personas heridas.

El fuego comenzó alrededor de las 3.05 en una casa ubicada sobre la calle Plaza Huincul, frente a la plaza vecinal. La construcción combinaba paredes de material con sectores de madera y nailon, una característica que favoreció la rápida propagación de las llamas.

La primera dotación de Bomberos Voluntarios de Cutral Co llegó a las 3.14. Ante la intensidad del incendio, los efectivos solicitaron el apoyo de una segunda unidad, que arribó once minutos después.

Siete bomberos intervinieron para controlar el incendio

El jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Cutral Co, Darío Campos, informó que en total participaron siete bomberos en las tareas de extinción. El operativo requirió el trabajo conjunto de las dos dotaciones para contener el avance del fuego y evitar que continuara afectando la propiedad.

Las llamas destruyeron por completo el dormitorio y la cocina-comedor, además de provocar pérdidas totales en parte del baño. La combinación de materiales de construcción y elementos livianos contribuyó a que el fuego se extendiera rápidamente por el interior de la casa.

El SIEN asistió a los dos ocupantes de la vivienda

Una ambulancia del SIEN llegó al lugar y atendió a dos adultos mayores que serían los propietarios del inmueble. Aunque ninguno sufrió heridas, el personal de emergencias realizó una evaluación preventiva tras el incendio.

El episodio movilizó a los bomberos durante las primeras horas del sábado y dejó importantes daños materiales en la vivienda del barrio Progreso. Por el momento, no se informaron las causas que originaron el fuego.