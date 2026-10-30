Atacó a una mujer con un cuchillo en una plaza de Cutral Co y fue imputada: a las horas la amenazó por redes sociales

Una mujer fue acusada de atacar con un arma blanca a otra en una plaza de Cutral Co y, tras incumplir una medida de protección al iniciar un acoso digital contra la víctima, la Justicia ordenó colocarle un dispositivo dual (tobillera electrónica) por dos meses.

La decisión fue tomada realizada este 29 de octubre en una audiencia de modificación de medidas cautelares, donde el fiscal del caso Federico Cuneo solicitó agravar la situación de la imputada T.J. El planteo fue avalado por la jueza de garantías Vanesa Macedo Font.

Según expuso el fiscal, la mujer violó las pautas de conducta fijadas apenas 24 horas después de la formulación de cargos. La acusada habría iniciado un seguimiento y hostigamiento a través de redes sociales hacia la víctima, por lo que se consideró necesario reforzar las medidas de protección.

El fiscal Federico Cuneo solicitó agravar las medidas contra la mujer acusada tras incumplir las restricciones.

El representante del Ministerio Público Fiscal pidió revocar la medida anterior e implementar el monitoreo electrónico para reducir el riesgo de nuevos episodios de intimidación y garantizar el resguardo de la mujer agredida.

Siguió amenazando a la víctima en redes sociales

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el domingo 25 de octubre cerca de las 21 en la plaza “El Verde” del barrio 25 de Mayo de Cutral Co. La acusación sostiene que T.J. descendió de un Volkswagen Bora blanco y atacó a la víctima con un arma blanca. La agresión le provocó heridas en el cuello y la nuca, por las que debió recibir asistencia médica y puntos de sutura.

Luego del ataque, la imputada fue detenida el lunes siguiente. El martes, el fiscal le formuló cargos por el delito de lesiones leves en calidad de autora y solicitó como medida preventiva la prohibición de acercamiento y de realizar actos de intimidación o violencia durante dos meses.

Sin embargo, un día después de esa audiencia, la acusada incumplió las restricciones impuestas al comunicarse con la víctima mediante redes sociales. Ante esa situación, la Justicia dispuso la colocación de la tobillera electrónica para reforzar el control durante el plazo establecido.