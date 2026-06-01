La investigación por el asesinato de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada muerta en Córdoba, incorporó en las últimas horas los primeros resultados de la autopsia, que permitieron establecer una referencia temporal sobre el crimen y aportar nuevos elementos para la causa. Según determinaron los estudios forenses preliminares, la muerte ocurrió entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, una ventana temporal que ahora será contrastada con otras pruebas recolectadas por los investigadores. De acuerdo con la información difundida por medios nacionales, los especialistas también detectaron graves lesiones en órganos internos, compatibles con un episodio de extrema violencia.

Los peritos señalaron además que el estado en el que fue encontrado el cuerpo complejiza el trabajo de análisis, por lo que se ordenaron estudios complementarios para precisar con mayor exactitud la mecánica de la muerte y las circunstancias en las que ocurrió el crimen. En tanto, mientras avanzan las pericias, las autoridades judiciales convocaron a los familiares de la adolescente para informarles los primeros resultados obtenidos durante la autopsia.

La causa tiene como principal acusado a Claudio Barrelier, quien permanece detenido y es hasta el momento el único imputado por el caso. En paralelo, la investigación sumó el testimonio del remisero que trasladó a Agostina el día de su desaparición. Según relató, cuando describió a la persona que recibió a la adolescente en el lugar de destino, la madre de la joven aseguró reconocer inmediatamente de quién se trataba. El conductor sostuvo que llevó a Agostina hasta una esquina de la ciudad de Córdoba donde la esperaba Barrelier. Al día siguiente, tras reconocer a la adolescente en publicaciones difundidas por redes sociales, se comunicó con la familia para aportar información sobre el viaje. Ese dato se convirtió en uno de los elementos que ayudaron a orientar la investigación, un camino que luego fue reforzado por registros de cámaras de seguridad que, según trascendió, muestran a la adolescente junto al sospechoso antes de su desaparición.

Con los resultados definitivos de la autopsia aún pendientes, los investigadores buscan ahora reconstruir con precisión qué ocurrió durante las últimas horas de vida de Agostina y determinar si existen más personas involucradas en el crimen.