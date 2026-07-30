Un caso de presunto maltrato a personas mayores generó conmoción en Mar del Plata luego de que se difundieran imágenes de cámaras de seguridad que muestran a un cuidador agrediendo a residentes de un geriátrico. Tras la denuncia, el trabajador fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia.

El acusado fue identificado como Nicolás Gastón Cichero, quien se desempeñaba en una residencia ubicada sobre la calle Funes al 1700. La investigación comenzó cuando la encargada del establecimiento revisó las grabaciones internas y detectó episodios de violencia contra mujeres alojadas en el lugar.

Según la denuncia, en una de las secuencias registradas por las cámaras se observa al empleado golpeando con una cuchara a una de las residentes. De acuerdo con información incorporada al expediente, los estudios médicos posteriores determinaron que la víctima sufrió la rotura de piezas dentarias.

Pero las agresiones no habrían sido únicamente físicas. Las grabaciones también registraron insultos y amenazas que agravaron la situación judicial del cuidador. Entre las expresiones que se investigan figuran frases cargadas de violencia dirigidas a las adultas mayores.

Por el momento, la causa fue caratulada como lesiones leves, aunque los investigadores no descartan que la imputación pueda modificarse a medida que avancen las pericias médicas y psicológicas sobre las víctimas y se analice el resto del material audiovisual secuestrado.

Tras conocerse los hechos, las autoridades del geriátrico resolvieron despedir al trabajador y entregaron las filmaciones a la Justicia para colaborar con la investigación. Además, se intenta determinar si existieron otros episodios de maltrato que no hayan sido denunciados hasta el momento.

La detención del acusado se concretó durante las últimas horas y se espera que sea indagado por la fiscalía interviniente. Mientras tanto, el caso continúa generando fuerte repercusión por la vulnerabilidad de las víctimas y por la crudeza de las imágenes que dieron origen a la denuncia.