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En pleno centro

Descubrieron dónde comenzó el incendio en la Cooperativa Obrera de San Martín de los Andes

Un incendio afectó este miércoles al supermercado ubicado en calle Villegas 950. Las autoridades informaron que el edificio había sido evacuado preventivamente y no se registraron heridos.

Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Jueves, 30 de abril de 2026 a las 13:29
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Importante incendio en supermercado céntrico fue extinguido después de tres horas de trabajo. No se registraron heridos.

Se conocieron los detalles del incendio que se desató este miércoles en el supermercado La Cooperativa Obrera, ubicado en calle Villegas 950, en pleno centro de San Martín de los Andes, este miércoles por la tarde. El siniestro generó preocupación entre los vecinos, ya que se creía que en el edificio había clientes. 

Según informó Bomberos Voluntarios de la ciudad, al arribar las primeras dotaciones, se constató que el edificio se encontraba sin ocupantes, ya que había sido evacuado preventivamente por el personal del comercio. 

El informe bomberil observó que en el interior del supermercado había una importante acumulación de humo, también en el sector del entretecho. El personal ingresó al local y dio apertura a todos los accesos de ventilación. 

Las dotaciones trabajaron durante tres horas hasta extinguir el fuego y ventilar completamente el edificio.

Tras algunos minutos, se identificó que el origen del incendio se encontraba en el sector de calderas, afectando también cajones plásticos almacenados en el lugar, lo que generó una gran cantidad de humo. Más tarde, según informaron, se realizó una inspección completa de la estructura para descartar la presencia de puntos calientes.

Finalmente, los bomberos llevaron adelante una ventilación forzada para evacuar por completo el humo del interior. Después de aproximadamente tres horas de trabajo, el incendio fue declarado extinguido, sin registrarse personas heridas.

En el operativo trabajaron siete dotaciones de Bomberos Voluntarios, junto a personal del SIEN, Policía del Neuquén, Protección Civil, EPEN, Camuzzi, Sistema Provincial de Manejo del Fuego y Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes. 
 

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