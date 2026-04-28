Alrededor de las 1.32 de la madrugada un llamado de urgencia ingresó a la central de Bomberos de Plottier, alertando por un incendio que avanzaba sin control en una vivienda del barrio Bardas Soleadas.

Trabajaron cinco móviles en el lugar aunque las llamas ya habían consumido gran parte de la vivienda ubicada sobre calle Argentino Luna.

Aunque no se sabía si había personas dentro, lo peor fue cuando descubrieron que en el interior había un hombre sin signos vitales. El Hospital de Plottier confirmó que falleció y que tenía 41 años.

Identificación, autopsia y una investigación en curso

Horas después se conoció que la víctima fatal fue identificada como Luciano Oscar Carvajal, quien habría fallecido por asfixia por inhalación de humo. En el lugar un hombre de 72 años había manifestado que allí vivía su hijo. Además del hombre identificado no hubo otros heridos y el fuego no afectó más viviendas.

Hasta el momento se desconocen las causas del incendio pero la causa avanza mediante pericias de la División Judicial de Bomberos, solicitadas por la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi. También se realizará una autopsia para determinar la causa de muerte, que por el momento fue determinada como "dudosa".

Sumado a la tragedia las pérdidas materiales fueron totales y la casa quedó prácticamente destruida.