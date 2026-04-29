Un incendio se desató en la tarde de este miércoles en la sucursal del supermercado Cooperativa Obrera en el centro de San Martín de los Andes. El comercio, ubicado en la calle General Villegas de esa localidad cordillerana, debió ser evacuado. La policía cortó el tránsito para que los Bomberos Voluntarios pudiesen trabajar en el lugar.

A raíz de incendio que se registró este miércoles en la sucursal del supermercado Cooperativa Obrera de la calle Villegas de San Martín de los Andes, cinco dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar. A raíz del siniestro, evacuaron de manera preventiva a los clientes y empleados que se encontraban dentro del local.

Un patrullero de la Policía Federal y una ambulancia del SIEN, en el incendio de la sucursal de la Cooperativa Obrera de San Martín de los Andes

Corte total de tránsito por el operativo

El incendio en ese supermercado céntrico de San Martín de los Andes obligó a una interrupción total del tránsito para que pudieron realizarse las tareas operativas necesarias. Además de las cinco dotaciones de bomberos, también trabajan en el lugar efectivos de la Policía de Neuquén y equipos del SIEN (Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén).

La policía cortó el tránsito sobre calle Villegas para que las dotaciones de bomberos trabajen en el incendio del supermercado

Al momento de la publicación de esta nota, no se han reportado personas heridas. No obstante, las autoridades que intervienen en el control del siniestro desplegaron un operativo e intentan determinar cuál fue el origen del incendio.

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