Un incendio se desató en la tarde de este miércoles en la sucursal del supermercado Cooperativa Obrera en el centro de San Martín de los Andes. El comercio, ubicado en la calle General Villegas de esa localidad cordillerana, debió ser evacuado. La policía cortó el tránsito para que los Bomberos Voluntarios pudiesen trabajar en el lugar.
A raíz de incendio que se registró este miércoles en la sucursal del supermercado Cooperativa Obrera de la calle Villegas de San Martín de los Andes, cinco dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar. A raíz del siniestro, evacuaron de manera preventiva a los clientes y empleados que se encontraban dentro del local.
Corte total de tránsito por el operativo
El incendio en ese supermercado céntrico de San Martín de los Andes obligó a una interrupción total del tránsito para que pudieron realizarse las tareas operativas necesarias. Además de las cinco dotaciones de bomberos, también trabajan en el lugar efectivos de la Policía de Neuquén y equipos del SIEN (Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén).
Al momento de la publicación de esta nota, no se han reportado personas heridas. No obstante, las autoridades que intervienen en el control del siniestro desplegaron un operativo e intentan determinar cuál fue el origen del incendio.
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