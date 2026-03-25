La Dirección Delitos Neuquén, a través del Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales – División Delitos Ambientales, llevó adelante un importante procedimiento en la localidad de Picún Leufú, en el marco de una investigación por presunta infracción al artículo 206 del Código Penal y a la Ley Nacional N° 24.051 por contaminación ambiental.

La causa, con intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales a cargo del fiscal Maximiliano Breide Obeid, se originó a partir de tareas investigativas que permitieron detectar la posible existencia de un matadero clandestino.

Tras reunir pruebas suficientes, se solicitó y obtuvo una orden de allanamiento por parte del Juzgado de Garantías, el cual se concretó durante esta mañana de 25 de marzo, con resultados positivos.

Durante el operativo, los efectivos procedieron al secuestro de aproximadamente 560 kilos de carne bovina, además de dos freezers, aparejos, sierras, malacates, martillos, ganchos y una gran cantidad de elementos utilizados para la faena.

En el lugar también trabajó personal del CIPPA y SENASA, quienes constataron la existencia de un galpón acondicionado como cámara frigorífica, donde se realizaban tareas de faena clandestina.

También detectaron presuntas piletas de decantación sin tratamiento, donde se arrojaban residuos derivados de la actividad, generando un potencial foco de contaminación ambiental.

Por disposición de la fiscalía interviniente, se notificó de las actuaciones judiciales a un hombre de 52 años, oriundo de la localidad, quien quedó supeditado a la causa y debió designar abogado defensor.