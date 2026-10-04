Durante la madrugada del domingo se registraron casos de alcoholemia al volante en controles que se realizaron en Cipolletti. La graduación más alta fue de 2.20g/lt y un conductor se amotinó en su vehículo negándose a que se lo lleve la grúa.

Los controles se hicieron junto a personal de Seguridad Vial y Estrellas Amarillas, identificando un total de 256 vehículos que se sometieron al alcoholímetro.

Hubo una retención preventiva por alcoholemia no punitiva, que fue un Ford Focus que dio un valor de 0,20 g/l. En total, las retenciones por alcoholemia positiva fueron cinco.

Un Volkswagen Nivus – 0,71 g/l, un Jeep Grand Cherokee – 0,39 g/l y un Chevrolet S10 – 1,79 g/l.

Otro de los positivos fue un Toyota Yaris con 0,90 g/l, que además de retener su vehículo y licencia, se le iniciaron actuaciones judiciales al conductor por entorpecimiento del procedimiento policial y resistencia a la autoridad. Tomó conocimiento la fiscal de turno Dra. Montenegro, de Fiscalía.

El valor más alto de los más de 200 controles de la noche fue un Fiat Uno, con 2,22 g/l.