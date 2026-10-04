Alrededor de las 04:15 de la madrugada de este domingo 4 de octubre, el cuerpo de Seguridad Vial intervino en un siniestro ocurrido en Ruta Nacional 151 y Mariano Moreno, en Cipolletti.

En el canal que va paralelo a la ruta se encontró un Volkswagen Saveiro, totalmente hundido en el agua.

Según manifestó el conductor, mientras circulaba en sentido Cipolletti–Cinco Saltos, uno de los acompañantes habría accionado repentinamente el freno de mano, provocando que el vehículo realizara un trompo y saliera de la calzada.

Afortunadamente los daños solo fueron materiales, sin personas lesionadas ni necesidad de asistencia médica. El vehículo quedó en el lugar a la espera de una grúa y sería retirado en estas próximas horas.