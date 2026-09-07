Cooperativa 14 de Octubre: pidieron 12 años de prisión para la mujer que estafó a 63 familias

La Fiscalía pidió 12 años de prisión efectiva para Miriam Claudia Alejandra Godoy, quien en abril fue declarada responsable penal por 63 hechos de estafa cometidos a través de la Cooperativa 14 de Octubre. El pedido fue realizado este lunes 7 de septiembre durante la audiencia de determinación de la pena, última etapa del juicio que se desarrolló durante la última semana.

El fiscal del caso, Juan Narváez, sostuvo que la gravedad de los hechos justifica una pena elevada y puso el foco en la planificación de la maniobra, el tiempo durante el cual se habría desarrollado y la cantidad de personas afectadas.

Según la acusación, Godoy se habría valido de la estructura y del prestigio de la Cooperativa 14 de Octubre para generar confianza entre familias que buscaban acceder a un terreno y avanzar hacia una solución habitacional.

Para el Ministerio Público Fiscal, uno de los agravantes centrales fue precisamente el abuso de la confianza de quienes recurrieron a la entidad, además de la sofisticación y planificación de la maniobra y la extensión del daño provocado.

El impacto en las víctimas

Durante la audiencia se incorporaron los testimonios de 16 víctimas, quienes describieron las consecuencias que tuvieron las estafas en sus vidas. Los relatos incluyeron la pérdida de ahorros, endeudamiento y dificultades para concretar proyectos familiares vinculados con el acceso a una vivienda.

Narváez sostuvo que el daño no se limitó al aspecto económico y pidió que se contemplara el impacto general que tuvieron los hechos en las familias. Al mismo tiempo, aclaró que la Fiscalía no atribuyó a Godoy consecuencias médicas específicas mencionadas durante los testimonios, aunque consideró que esos relatos permitieron dimensionar el contexto y la magnitud del perjuicio.

La acusación sostiene que la maniobra se extendió durante varios años y terminó involucrando a 63 personas o grupos familiares que recurrieron a la cooperativa con la expectativa de acceder a terrenos.

La ruta del dinero, otro de los puntos señalados

Otro de los elementos destacados por la Fiscalía durante la audiencia fue el destino que habría tenido parte del dinero recibido por la cooperativa. Narváez señaló que se detectaron transferencias desde cuentas de la Cooperativa 14 de Octubre hacia cuentas personales de Godoy y de familiares. De acuerdo con la acusación, esos fondos habrían sido utilizados para afrontar gastos personales, entre ellos viajes, compras y otros consumos.

Para el fiscal, esos movimientos constituyen un elemento que permite sostener que detrás de la maniobra existió un beneficio económico personal.

Qué tuvo en cuenta la Fiscalía para pedir la pena

Al momento de establecer los elementos que podrían favorecer a la acusada, Narváez mencionó que Godoy no cuenta con antecedentes penales, que reconoció su responsabilidad por los 63 hechos y también pidió considerar su situación personal y familiar.

Sin embargo, el fiscal entendió que esos factores no resultan suficientes para compensar la gravedad de la conducta por la que fue declarada responsable, la cantidad de hechos y el perjuicio ocasionado.

Por eso, solicitó que la condena sea de 12 años de prisión efectiva.

También pidieron rematar el inmueble de la cooperativa

Además de la pena de prisión, el Ministerio Público Fiscal solicitó el decomiso y posterior remate del inmueble donde funcionaba la Cooperativa 14 de Octubre, ubicado en Diagonal España 467, en la ciudad de Neuquén.

La propuesta de la Fiscalía es que el dinero obtenido con la venta sea destinado a las víctimas y distribuido proporcionalmente, una vez que se determine cuánto corresponde a cada una de las 63 personas afectadas.

De esta manera, la reparación económica de quienes sufrieron el perjuicio quedó planteada como uno de los puntos centrales de la acusación en esta etapa del proceso.

La querella pidió una pena todavía mayor

La Fiscalía no fue la única parte que solicitó una condena de prisión efectiva. La querella pidió 14 años de prisión para Godoy, mientras que la defensa planteó una postura completamente diferente y reclamó una pena de seis meses de prisión en suspenso, acompañada de reglas de conducta.

Con las posiciones de las partes expuestas, el tribunal integrado por Raúl Aufranc, Mauricio Macagno y Marco Lupica Cristo cerró la etapa de determinación de la pena y pasó a deliberar.

Ahora resta que los jueces establezcan cuál será la pena que corresponderá a Godoy, luego de que en abril ya se determinara su responsabilidad penal por los 63 hechos.

La Oficina Judicial deberá coordinar en las próximas 48 horas la fecha en la que se comunicará el veredicto sobre la pena, una instancia que también podrá ser seguida por las víctimas mediante videoconferencia.