Nadia Beller permanece internada en Bolivia después de haber sido atacada a balazos en Santa Cruz de la Sierra. La mujer, expareja de Fernando Cerimedo, señaló al consultor político argentino como presunto autor intelectual del ataque y, desde el hospital, realizó además fuertes acusaciones sobre sus supuestos vínculos con el poder argentino. Cerimedo fue detenido en el aeropuerto Viru Viru cuando intentaba viajar a la Argentina y quedó bajo investigación por el ataque.

En una entrevista, Beller aseguró que durante la relación Cerimedo le habló de presuntos hechos de corrupción vinculados al Gobierno de Javier Milei. Entre sus declaraciones, apuntó directamente contra Karina Milei, secretaria General de la Presidencia.

“Fernando me dijo que la corrupta era la hermana de Javier Milei”, expresó.

La mujer sostuvo además que, cuando fue consultada sobre si los fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tenían como destino a Karina Milei, respondió afirmativamente porque, según dijo, eso era lo que Cerimedo le había contado.

La mujer aseguró que Cerimedo le habló de Karina Milei.

El ataque que terminó destapando sus acusaciones

Beller acusó a Cerimedo de haberla enviado a un encuentro bajo el argumento de que estaría protegida. Según su relato, fue atacada por dos hombres que le dispararon cuando llegaba al hotel.

La mujer afirmó tener “plena certeza” de que Cerimedo fue quien ordenó el ataque. La investigación boliviana todavía debe determinar qué ocurrió y cuál fue la eventual responsabilidad del consultor.

Fernando Cerimedo fue detenido en Bolivia tras el ataque contra su expareja.

“Los audios eran reales”

Beller también habló de los audios atribuidos al entonces titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, que expusieron presuntas irregularidades y desencadenaron una investigación sobre el organismo.

Según su relato, Cerimedo le habría dicho que los audios eran reales y que habían sido filtrados para evitar que el caso quedara impune. También sostuvo que su entonces esposa, Natalia Basil, había participado de la filtración y que luego renunció a su puesto.

“Fernando me dijo que los audios eran reales y que los habían filtrado para que el caso no quedara impune”, recordó.

La versión de Beller no prueba por sí misma las acusaciones sobre el destino de los fondos ni la participación de funcionarios. Se trata de declaraciones realizadas por la mujer mientras permanece internada y en el marco de una investigación que tiene aristas tanto en Bolivia como en Argentina.

Beller vinculó a Cerimedo con los audios del escándalo de ANDIS

Una denuncia que vuelve a poner a Karina Milei en el centro

Las declaraciones se conocen mientras Cerimedo permanece detenido en Bolivia y agregan una nueva dimensión política al caso. Beller afirmó que su expareja le había dicho que se alejó de Milei porque el entorno presidencial estaba “demasiado podrido”.

Además, aseguró que durante la convivencia vio grandes cantidades de dinero y atribuyó a Cerimedo ingresos millonarios. Esas afirmaciones tampoco fueron acreditadas de manera independiente.

Ahora, además de esclarecer quién estuvo detrás del ataque contra Beller, la Justicia deberá determinar si existe algún sustento para las graves acusaciones que la mujer realizó sobre las presuntas maniobras de corrupción y sus supuestos vínculos con funcionarios argentinos.