Un robo millonario y cuidadosamente planificado sacude a la localidad de Capitán Bermúdez, donde delincuentes lograron llevarse cerca de 30 millones de pesos en efectivo tras cortar el suministro eléctrico de una empresa.

El blanco fue la firma Rafa S.A., dedicada a montajes industriales. El ataque ocurrió durante el fin de semana, momento en el que los autores del hecho ejecutaron una maniobra clave: interrumpieron la energía eléctrica, dejando fuera de funcionamiento tanto las cámaras de seguridad como el sistema de alarmas.

El golpe recién se descubrió el lunes por la mañana, alrededor de las 7:30, cuando empleados llegaron al lugar y encontraron los accesos violentados y las instalaciones revueltas. En ese contexto, confirmaron que la caja fuerte había sido abierta y vaciada.

Según las primeras pericias, el nivel de organización fue alto, lo que lleva a los investigadores a no descartar la participación de un “entregador”, es decir, alguien con información interna que habría facilitado datos sensibles, como la ubicación del dinero o el funcionamiento del sistema de seguridad.

Desde la empresa señalaron que, además del dinero en efectivo, faltan cheques en blanco, documentación interna y otros elementos, cuyo detalle aún está siendo relevado por los peritos. La firma afectada desarrolla tareas vinculadas a ingeniería, fabricación y montaje de plantas industriales, con fuerte presencia en sectores como energía, petróleo y gas dentro del cordón industrial de la región.

Mientras avanza la investigación, el caso genera preocupación por la modalidad delictiva, que evidencia planificación, conocimiento previo y capacidad para anular sistemas de seguridad sin dejar rastros inmediatos.