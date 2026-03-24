Cuatro hombres fueron detenidos y quedaron en prisión preventiva tras ser acusados de simular controles de tránsito para asaltar automovilistas en la localidad de Río Piedras, en un operativo que dejó al descubierto una maniobra delictiva con alto grado de planificación.

Los imputados, de entre 32 y 57 años, utilizaban conos, chalecos refractarios, pasamontañas y hasta prendas antibalas con inscripciones de fuerzas federales para montar falsos retenes sobre rutas y engañar a las víctimas.

El hecho que derivó en la causa ocurrió el 13 de febrero, cuando personal policial detectó un supuesto control vehicular irregular sobre la Ruta Nacional 9/34. La escena simulaba un procedimiento oficial, pero las actitudes sospechosas de los hombres alertaron a los efectivos.

Al notar la presencia policial, los sospechosos intentaron escapar en dos camionetas. Una logró huir, mientras que la otra fue perseguida. Durante la fuga, arrojaron distintos elementos utilizados en el falso operativo, en un intento por deshacerse de pruebas. Finalmente, el vehículo fue interceptado y su conductor detenido. El resto de los implicados había escapado a pie y se ocultó entre la vegetación, pero fue localizado horas después mediante rastrillajes, siguiendo huellas en la zona cercana al arroyo Las Tipas.

La investigación, impulsada por el fiscal Gonzalo Gómez Amado, derivó en la imputación de los cuatro hombres como coautores de robo en despoblado y en banda en grado de tentativa, además de desobediencia judicial y usurpación de títulos.

El juez Mario Dilascio avaló la prisión preventiva al considerar la gravedad del hecho y el riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación. Uno de los acusados no participó de la audiencia, ya que permanece hospitalizado.

Según se informó, uno de los detenidos tenía un pedido de captura vigente por otro robo agravado, mientras que los demás registran antecedentes por delitos contra la propiedad.

El caso genera preocupación por la modalidad, que combina engaño, suplantación de autoridad y violencia potencial, poniendo en riesgo a conductores que circulaban confiados en estar frente a un control oficial.