Un nuevo hecho de inseguridad se registró en el centro de San Martín de los Andes durante la madrugada de este lunes. Dos delincuentes rompieron el vidrio de un comercio y lograron ingresar al lugar, aunque finalmente huyeron sin concretar el robo.

El episodio ocurrió en el lavadero Lácar, ubicado sobre calle Elordi, entre avenida San Martín y Villegas, una zona de alta circulación comercial.

Según se informó, los intrusos dañaron una ventana para acceder al predio y luego al interior del edificio. El comercio cuenta con cámaras de seguridad que registraron el ingreso.

El intento de robo no llegó a concretarse debido a la activación del sistema de alarmas, cuyo sonido obligó a los delincuentes a escapar sin sustraer elementos.

Reclamos por falta de presencia policial

Tras el hecho, comerciantes y vecinos de San Martín de los Andes reiteraron su preocupación por la inseguridad en el centro y denunciaron escasa presencia policial durante la madrugada.

De acuerdo a testimonios de la zona, la circulación de efectivos es prácticamente nula incluso en sectores céntricos con gran cantidad de locales.

En este caso, fueron los propios dueños del comercio quienes, mediante el análisis de las cámaras de seguridad, lograron identificar a los sospechosos.

La situación refuerza la percepción de desprotección y la necesidad de que los vecinos asuman tareas vinculadas a la prevención del delito.

Cuestionamientos a Seguridad Ciudadana

Los reclamos también apuntan a la Dirección de Seguridad Ciudadana del municipio local, señalada por vecinos por su limitada intervención en materia preventiva.

Aseguran que no se observan medidas concretas pese a reiterados pedidos vinculados a hechos delictivos en distintos barrios.

Hechos reiterados en distintos puntos

El intento de robo en el lavadero Lácar se suma a otros episodios registrados en distintos sectores de la ciudad, lo que, según comerciantes, evidencia una problemática en crecimiento.

Entre los principales pedidos se destacan: