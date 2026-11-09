La investigación por el homicidio ocurrido durante la madrugada en Allen tiene un sospechoso identificado y mantiene en alerta a la Policía, que realiza procedimientos en distintos sectores de la ciudad para localizarlo. Los primeros datos reconstruidos indican que la víctima llegó junto a otras dos personas a una vivienda de Pasaje Vecinal e Islas Malvinas, presuntamente para cobrar una deuda vinculada con la venta de drogas, pero recibió un disparo en el pecho. Lo cargaron en el mismo vehículo en el que había llegado y lo llevaron al hospital Ernesto Accame, donde murió en la guardia.

Dea cuerdo con los datos que pudo recabar Mejor Informado, la víctima fue identificada como Jonatan Molina, de 32 años. Su muerte activó una investigación por homicidio que ya tiene un nombre bajo la lupa, señalado en las primeras averiguaciones policiales como el autor del disparo.

La reconstrucción inicial indica que Molina llegó hasta el sector de Pasaje Vecinal e Islas Malvinas a bordo de un Citroën C3 negro. No estaba solo. Lo acompañaban un hombre, un familiar directo, y una mujer. La hipótesis que ahora forma parte de la investigación sostiene que el grupo concurrió al lugar con la intención de cobrar una deuda relacionada con la comercialización de drogas.

Pero el reclamo terminó de la peor manera. En circunstancias que todavía deben establecerse, Molina recibió un balazo en el pecho, del lado derecho. El proyectil le provocó una herida de extrema gravedad y dejó a sus acompañantes frente a una urgencia: sacarlo de allí y llevarlo al hospital.

Así, el mismo Citroën C3 negro que lo había trasladado hasta el lugar terminó convertido en el vehículo de emergencia. Sus acompañantes lo llevaron hasta el hospital Ernesto Accame de Allen, donde ingresó con una herida de arma de fuego. Pese a la atención médica, los profesionales certificaron su fallecimiento.

La llegada de Molina al centro de salud también generó momentos de tensión. Alrededor de las 6 de la mañana, desde la guardia solicitaron presencia policial por disturbios protagonizados por varias personas, allegados a la víctima. Poco después, los efectivos tomaron conocimiento de que el hombre que había ingresado baleado había muerto.

Mientras se realizaban las primeras diligencias, las averiguaciones permitieron avanzar sobre la identidad del responsable. Y se convirtió en el principal objetivo de los procedimientos policiales que se desarrollan en Allen para dar con su paradero.

Por ahora, el móvil vinculado con una deuda por drogas aparece como una de las hipótesis que orientan la pesquisa. Sin embargo, todavía resta reconstruir qué ocurrió exactamente en ese domicilio, cómo se produjo el disparo y cuál fue el desencadenante de la violencia que terminó con la vida de Molina.