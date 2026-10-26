Una mujer de 35 años fue asesinada este domingo por la tarde en Allen tras recibir varios disparos de arma de fuego en un ataque ocurrido en el barrio Colonizadora del Sur. El hecho generó un importante despliegue policial y judicial para intentar establecer la identidad del autor y las circunstancias que rodearon el crimen.

El episodio se registró alrededor de las 16:35 en inmediaciones de la pasarela del barrio, donde vecinos alertaron a la Policía sobre detonaciones de arma de fuego. Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría 33° encontraron a la víctima gravemente herida en la zona del tórax.

Ante la crítica situación, los agentes decidieron trasladarla de urgencia en un patrullero hacia el hospital local. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el equipo médico confirmó que había ingresado sin signos vitales.

Buscan al atacante

De acuerdo con la información preliminar reunida por los investigadores, el agresor habría llegado al lugar a bordo de un automóvil de color gris. Las primeras actuaciones indican que descendió del vehículo, efectuó varios disparos dirigidos contra la mujer y luego escapó rápidamente de la escena. A partir de esos datos, se activó un operativo para localizar al sospechoso y reconstruir sus movimientos antes y después del ataque.

Trabajan peritos y unidades especiales

Tras el homicidio, personal del Gabinete de Criminalística realizó distintas pericias en el lugar con el objetivo de recolectar evidencia que permita avanzar en la investigación. También participaron efectivos de la Comisaría 33° y de unidades especiales de la Policía de Río Negro, que desarrollan distintas diligencias bajo directivas de la Fiscalía de turno.

Los investigadores trabajan además con perspectiva de género para determinar si existía algún vínculo previo entre la víctima y el agresor, y establecer el contexto en el que se produjo el ataque.

Durante las próximas horas se espera la incorporación de testimonios, registros y otros elementos que permitan esclarecer el homicidio. Por el momento no trascendieron detenciones vinculadas con la causa y la principal tarea de los investigadores está centrada en identificar al hombre señalado como autor de los disparos.