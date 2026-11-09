Un hombre de 32 años fue asesinado de un disparo en el sector norte de Allen. Recibió un impacto de arma de fuego en el pecho, fue auxiliado por allegados y trasladado de urgencia al hospital Ernesto Accame, pero la gravedad de las heridas terminó provocándole la muerte. La Policía y la Fiscalía investigan las circunstancias del crimen y buscan establecer quién fue el autor del disparo.

El episodio se conoció alrededor de las 6 de la mañana de este lunes, cuando desde la guardia del hospital solicitaron presencia policial por disturbios en la guardia del establecimiento. Allí se encontraba Molina, quien había ingresado con una grave herida de arma de fuego en el pecho.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hombre había sido auxiliado en inmediaciones de Pasaje Vecinal e Islas Malvinas, en el sector norte de la ciudad. Desde ese lugar, allegados lo trasladaron en un automóvil particular hasta el hospital Ernesto Accame, donde los médicos intentaron asistirlo. Sin embargo, el cuadro era crítico y poco después se confirmó su fallecimiento.

El disparo impactó en el sector derecho del pecho. La lesión presentaba un orificio de entrada y otro de salida, mientras que las primeras apreciaciones indican que se habría utilizado un arma de calibre chico. Estos detalles deberán ser establecidos mediante las pericias correspondientes.

Tras confirmarse la muerte, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de General Roca para las actuaciones médico-forenses. En paralelo, personal del Gabinete de Criminalística trabaja en la recolección de elementos que permitan reconstruir la mecánica del ataque.

La investigación está a cargo del fiscal Daniel Zornita, con intervención de efectivos de la Comisaría 33°, la Brigada de Investigaciones y Criminalística. Por el momento, no hay datos sobre la identidad del autor ni los motivos que desencadenaron el crimen. Aunque trascendió que una discusión por drogas derivó en el brutal ataque.