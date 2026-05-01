La investigación por el crimen de Nicolás Cifuentes, el joven asesinado durante la madrugada del viernes en el barrio Islas Malvinas de Neuquén, continúa sin detenidos. A varias horas del hecho, el dato que más preocupa a los investigadores es que el atacante todavía no fue identificado.

El homicidio ocurrió en la esquina de Antártida Argentina y Facundo Quiroga, donde la víctima fue hallada gravemente herida tras una presunta discusión. Personal policial de la Comisaría Tercera y médicos del SIEN llegaron al lugar luego de un alerta, pero el joven murió producto de la lesión sufrida.

La causa quedó bajo la órbita del fiscal Andrés Azar, quien ordenó pericias, toma de testimonios y análisis de cámaras de seguridad para intentar reconstruir qué ocurrió durante la violenta secuencia.

El principal interrogante: quién atacó a Nicolás Cifuentes

Hasta el momento no trascendió públicamente quién sería el hombre involucrado en la discusión previa al ataque ni tampoco si existen personas demoradas por el hecho. Fuentes ligadas a la causa señalaron que se trabaja con testimonios de vecinos y personas que estaban en la zona durante la madrugada.

Los investigadores también analizan registros de cámaras de seguridad cercanas para establecer movimientos previos y posteriores al crimen.

Cómo ocurrió el crimen en barrio Islas Malvinas

Según las primeras reconstrucciones, Nicolás Cifuentes había regresado de un cumpleaños junto a su pareja cuando ocurrió el episodio.

En circunstancias que todavía son materia de investigación, se produjo una discusión que terminó con el ataque fatal. Cuando la Policía llegó al lugar, el joven todavía estaba consciente, aunque gravemente herido.

La autopsia ordenada por la fiscalía será clave para determinar con precisión la mecánica de la agresión y el tipo de lesión que provocó la muerte.

Un caso que causó dolor en el Motocross neuquino

La muerte de Cifuentes provocó un fuerte impacto en el ambiente del motocross regional. El joven cumplía funciones como jefe de banderilleros del Motocross Club Neuquén, donde era considerado una figura muy querida por pilotos, colaboradores y organizadores.

Desde la institución difundieron un mensaje de despedida en el que destacaron su compromiso y su rol dentro del club. Familiares y amigos también comenzaron a multiplicar mensajes en redes sociales exigiendo justicia y recordando su vínculo con el deporte.