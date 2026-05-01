Dolor en el motocross de Neuquén: asesinaron a un histórico colaborador del club y conmueve su despedida

Una madrugada trágica sacudió a la ciudad de Neuquén y dejó en shock a toda la familia del motocross. La muerte de Nicolás Cifuentes, un joven muy querido en el ambiente, generó una profunda conmoción no solo por la violencia del hecho, sino por el lugar que ocupaba dentro del Motocross Club Neuquén.

El crimen ocurrió durante la madrugada de este viernes en la intersección de Antártida Argentina y Facundo Quiroga, en el barrio Islas Malvinas. Según las primeras reconstrucciones, el joven fue atacado con un arma blanca en medio de una discusión con otro hombre.

Cuando efectivos de la Comisaría Tercera llegaron al lugar, lo encontraron tendido en la vereda, aún consciente. De inmediato se convocó a una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén, pero pese a los esfuerzos, los médicos constataron que ya no presentaba signos vitales.

Un nombre muy querido en el ambiente

La víctima fue identificada como Nicolás Cifuentes, de 30 años. De acuerdo a las primeras informaciones, el hecho ocurrió frente a su vivienda, luego de regresar de un cumpleaños junto a su pareja.

El caso es investigado por el fiscal Andrés Azar, quien ordenó la autopsia correspondiente para determinar con precisión la causa de muerte y avanzar en la identificación del agresor.

“Una huella imborrable”

La noticia golpeó de lleno al Motocross Club Neuquén, donde Cifuentes cumplía un rol clave como jefe de banderilleros en cada competencia. Desde la institución difundieron un emotivo comunicado que refleja el impacto de la pérdida.

“Hoy es un día profundamente triste para toda la familia del Motocross Club Neuquén. Con enorme dolor despedimos a Nicolás Cifuentes, un colaborador incansable, comprometido y siempre presente, que dejó una huella imborrable en nuestro club”, expresaron.

El mensaje continúa con palabras que retratan quién era dentro y fuera de la pista: “Nico fue mucho más que parte de nuestro equipo: fue un amigo, una persona generosa, apasionada y fundamental en el crecimiento de esta gran familia del motocross”.

También destacaron que “su predisposición, su alegría y su amor por el club permanecerán por siempre en cada rincón de La Barda, en cada carrera y en cada recuerdo compartido”.

Mientras avanza la investigación, familiares y amigos comenzaron a despedirlo en redes sociales, donde multiplicaron los mensajes de dolor y acompañamiento. Como dicen quienes lo conocieron, su recuerdo seguirá girando para siempre en la pista.