Un nuevo hecho de violencia conmociona a la ciudad de Neuquén: un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado de una puñalada en el tórax durante la madrugada de este viernes en el barrio Islas Malvinas.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles Antártida Argentina y Facundo Quiroga, donde, según las primeras informaciones, se habría desatado una discusión entre la víctima y otro hombre que terminó en el ataque fatal.

Efectivos de la Comisaría Tercera detectaron la situación mientras realizaban un patrullaje preventivo por la zona. Al llegar al lugar, encontraron al hombre tendido sobre la vereda, aún consciente, por lo que solicitaron de inmediato la intervención de una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén.

De acuerdo a testimonios recabados en el lugar, la víctima había sido atacada con un arma blanca en el pecho. Sin embargo, pese a la rápida asistencia, cuando arribó el personal médico se constató que ya no presentaba signos vitales.

La investigación quedó a cargo del fiscal Andrés Azar, quien dispuso la realización de la autopsia correspondiente para determinar con precisión la causa del fallecimiento y avanzar en la identificación del agresor.

Por estas horas, se llevan adelante las pericias y la recolección de testimonios para esclarecer el hecho.