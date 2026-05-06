Crimen de Juan Caliani: la familia apunta contra intentos de “privilegios” de los asesinos

A dos años del asesinato del periodista neuquino Juan Caliani, la causa volvió a tener movimiento con definiciones clave en la etapa de ejecución de la pena. En ese contexto, el abogado de la familia del. periodista asesinado, Federico Egea, cuestionó los planteos de la defensa de los condenados y respaldó la resolución judicial que rechazó beneficios solicitados.

Mateo Guillermo Herrera y Cristian Joel Miño, declarados culpables por el robo seguido de muerte, se presentaron en la audiencia de hoy bajo la figura de “constitución de detenidos”. Recién a partir de este momento comenzarán a cumplir la pena de prisión efectiva.

“En cuanto al planteo del cómputo, lo que dijimos en la audiencia es que el arresto excepcional que tuvieron está bien que se compute, pero son sólo 30 días. El resto no, porque es parte del tratamiento tutelar”, explicó el letrado en declaraciones a 24/7 Canal de Noticias.Egea reconoció su sorpresa ante el pedido de la defensa, aunque valoró la decisión de la magistrada: “La verdad que me sorprendió el planteo, pero creo que la jueza resolvió con buen tino que ese pedido no podía ser computado a los efectos de determinar la extensión de la pena”.

En relación a la solicitud de prisión domiciliaria, también fue categórico. “Es sorprendente, porque más allá de que las condiciones carcelarias son malas —y eso lo sabemos todos—, la realidad es que no reúnen ninguno de los requisitos legales para estar en prisión domiciliaria”, sostuvo.

El abogado remarcó que cualquier situación vinculada a las condiciones de detención debe canalizarse por las vías correspondientes, pero no como argumento para obtener beneficios indebidos. “Si hay problemas de ejecución, lo deberá ver la defensa y garantizar que sea en condiciones dignas, como corresponde. Pero no se puede plantear como una cuestión hipotética para justificarlo, porque eso sería incorporarlos en un régimen de privilegio que no les corresponde”, afirmó.

Consultado sobre si esperaban este escenario, Egea admitió que no. “Quizás debíamos preverlo, pero pensamos que iba a ser una audiencia de constitución de detenidos más sencilla. Son cosas que pueden pasar”, indicó.

Finalmente, confirmó que los condenados ya comenzaron a cumplir la pena. “El comienzo de ejecución es ahora. Van a la comisaría y después serán trasladados al lugar de detención que corresponda”, concluyó.