El 25 de junio de 2025, Cinco Saltos quedó sacudida por un crimen que tuvo un escenario tan brutal como impensado: la salida de una escuela primaria. Diego Fasce cayó bajo una lluvia de disparos cuando se encontraba frente al establecimiento educativo. Había chicos, familias y testigos en las inmediaciones. Francisco Castillo terminó detenido y comenzó una historia judicial que, un año y casi cinco meses después, tuvo su veredicto unánime: culpable de homicidio simple y portación de arma de fuego.

Este viernes 20 de noviembre, el jurado popular encontró culpable a Castillo. Pero hubo una diferencia sustancial con la acusación que había llegado al debate. La Fiscalía y la querella sostenían que se había tratado de un homicidio agravado por alevosía, una calificación que podía derivar en prisión perpetua. El jurado no acompañó esa interpretación y consideró que correspondía encuadrar el asesinato como homicidio simple.

La diferencia no es menor. La alevosía supone que el autor actúa aprovechando la indefensión de la víctima y procurando asegurar el resultado sin exponerse a una posible defensa. Precisamente, esa fue la mecánica que los acusadores intentaron demostrar durante el juicio: Castillo habría atacado a Fasce por la espalda y continuado disparando cuando ya estaba caído. Sin embargo, esa circunstancia no consiguió el respaldo del jurado.

La historia había comenzado mucho antes del debate. Desde las primeras horas posteriores al asesinato, la investigación puso el foco en la secuencia de disparos y en la conducta de Castillo. La reconstrucción fiscal sostuvo que Fasce regresaba caminando hacia su automóvil cuando fue atacado. La violencia del episodio y el lugar donde ocurrió le dieron al caso una repercusión que rápidamente excedió los límites de Cinco Saltos.

Pero había otra historia que también iba a llegar a la sala de audiencias. En junio de 2025, Mejor Informado publicó los audios atribuidos a Fasce en los que se escuchaban amenazas dirigidas contra su expareja y su entorno. Esos registros, junto con las denuncias de violencia y los antecedentes de conflictos familiares, se convirtieron en una pieza central de la estrategia de la defensa.

Castillo sostuvo que había sido agredido y amenazado por Fasce, que se produjo un forcejeo y que el arma utilizada pertenecía a la víctima. Según su explicación, la pistola Bersa calibre .380 habría terminado dentro del vehículo durante ese episodio. También reconoció haber efectuado los disparos. La defensa, encabezada por Michel Rischman, buscó instalar que no había existido una ejecución planificada, sino una reacción frente a una situación de violencia.

La Fiscalía, por su parte, cuestionó esa explicación y mantuvo que Castillo había actuado de manera deliberada. Gustavo Herrera y Judith Saccomandi sostuvieron la acusación, mientras que la querella, representada por David Fernández y Fabián Flores, acompañó el planteo de homicidio agravado. Las dos partes intentaron convencer al jurado de que la secuencia del ataque encajaba en la figura de alevosía.

Sin embargo, el veredicto dejó un resultado que obliga a mirar con atención el alcance de lo que se resolvió. Castillo no fue absuelto ni consiguió que el jurado descartara su responsabilidad por la muerte de Fasce. Fue declarado culpable. Lo que no prosperó fue la calificación más grave que habían impulsado los acusadores. Tampoco puede afirmarse que el jurado haya aceptado íntegramente la versión del acusado: el resultado no permite conocer por sí solo qué valor le asignaron los ciudadanos a cada prueba y testimonio.

Ahora, el expediente entra en otra etapa. La audiencia de cesura será el momento en que las partes discutirán la pena que deberá cumplir Castillo. Ya no se debatirá su responsabilidad por el homicidio, que quedó establecida mediante el veredicto, sino la cantidad de años de prisión que corresponde imponer por los delitos por los que fue declarado culpable.