La acusación por el brutal crimen de Florencia Ferreyra, la mujer de 92 años asesinada en su departamento de las 432 Viviendas de Cipolletti, tendrá que esperar. La Fiscalía consiguió que los dos hombres detenidos continúen presos, mientras se reunen pruebas para reconstruir el ataque y determinar qué responsabilidad tuvo cada uno. Uno de ellos fue la última persona que vio con vida a la anciana, que murió después de recibir una salvaje golpiza el sábado por la madrugada.

La decisión se tomó durante una audiencia de control de los plazos legales de detención. Aunque inicialmente se esperaba que este lunes se formularan cargos, el Ministerio Público Fiscal consideró que todavía necesita completar distintas medidas antes de avanzar con la acusación formal. El juez de Garantías hizo lugar al pedido y estableció que ambos permanezcan privados de su libertad, como máximo, hasta el próximo viernes 27.

Uno de los datos que aparece en la investigación es que uno de los detenidos habría sido la última persona que estuvo con Florencia antes de su muerte. Esa circunstancia forma parte de las líneas que busca esclarecer la Fiscalía, que todavía intenta reconstruir qué sucedió dentro del departamento y cuál fue la intervención de cada uno de los hombres. La mujer tenía 92 años y convivía con su nieto, Damián Bongiovani, de 35 años, en la misma vivienda donde fue encontrada sin vida.

La investigación ahora tiene varios frentes abiertos. Los fiscales esperan avanzar con el análisis de las cámaras de seguridad, el cotejo de las prendas y otros elementos secuestrados durante el allanamiento realizado en el barrio Managua, donde vive Ángel Castillo, de 39, el otro detenido. Además de identificar y tomar declaración a posibles testigos. También solicitaron información sobre antenas de telefonía celular para reconstruir los desplazamientos de las personas involucradas, establecer dónde estaban en los momentos clave y conocer con quiénes pudieron comunicarse.

La Fiscalía también planteó que existen riesgos procesales si los detenidos recuperan la libertad, especialmente por la posibilidad de que puedan influir sobre eventuales testigos. La Defensa Pública acompañó el pedido de prórroga y señaló que sus asistidos comprendieron los alcances de la medida. Además, manifestó que necesita analizar si entre ambos podría existir un conflicto de intereses, una cuestión que todavía debe ser corroborada.

La autopsia permitió establecer que fue asesinada a golpes, que lesiones presentaba Florencia y orientar nuevas medidas científicas, pero la Fiscalía quiere completar el cuadro probatorio antes de llevar la acusación ante el juez. Por ahora, los dos sospechosos seguirán detenidos y sus identidades permanecerán bajo reserva hasta que se concrete la formulación de cargos. El próximo 27 de noviembre aparece como la fecha límite para que la investigación dé ese paso.