Florencia Ferreyra tenía 92 años y compartía el departamento de las 432 Viviendas de Cipolletti con su propio nieto. Allí, en la vivienda que compartían, fue asesinada a golpes. Este lunes, Damián Bongiovani, de 35 años, y Ángel Castillo, de 39, amigo del primero, serán acusados por el crimen y continuarán detenidos. La autopsia confirmó que la anciana sufrió una brutal golpiza que terminó provocándole la muerte. Los dos hombres tienen graves problemas de consumo de drogas, otro dato que rodea una historia que sacudió al barrio.

La escena que encontró la Policía fue estremecedora. Florencia estaba tendida en el piso de la última habitación, junto a una cama, con evidentes lesiones en el rostro y el pecho. Su cuerpo estaba cubierto con ropa y sábanas. La cerradura de ingreso presentaba daños y el interior de la vivienda estaba desordenado. La autopsia terminó de confirmar la dimensión de la violencia: la mujer murió como consecuencia de los golpes recibidos.

Todo comenzó el sábado 21 de noviembre, cerca del mediodía, cuando un llamado alertó a la Policía sobre una mujer desvanecida dentro de una vivienda de la tira J, módulo 27, del complejo habitacional. Al llegar, los efectivos encontraron a dos hombres. Uno de ellos habría manifestado que habían matado a su abuela. Ambos se negaron inicialmente a brindar sus datos personales y a explicar qué había sucedido.

La víctima tenía 92 años y convivía con Bongiovani, su nieto, en el mismo departamento donde fue encontrada sin vida. El otro detenido es Castillo, amigo del hombre y domiciliado en el barrio Managua. Los dos quedaron presos en el marco de una investigación caratulada como femicidio. El parentesco y la convivencia entre la víctima y uno de los sospechosos le agregan un componente particularmente doloroso a un caso que todavía tiene muchas preguntas por responder.

La investigación avanzó también durante la madrugada del domingo, cuando personal policial realizó un allanamiento en el departamento de Castillo, en el barrio Managua. Allí secuestraron prendas de vestir y otros elementos considerados de interés para la causa. Esos elementos se incorporaron a las actuaciones que buscan reconstruir lo sucedido dentro de la vivienda de Florencia y determinar la participación que habría tenido cada uno de los detenidos.

Este lunes, la Justicia formulará cargos contra ambos hombres. La audiencia permitirá conocer qué conducta les atribuye a cada uno, cuál es la calificación legal que sostiene y qué pruebas reunió para respaldar la acusación. Mientras tanto, queda una imagen difícil de borrar: una mujer de 92 años asesinada a golpes en su propia casa, el mismo departamento que compartía con su nieto, hoy detenido junto a un amigo.